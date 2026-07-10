Primo vertice Regione-Comune di Pistoia su sanità, mobilità e patrimonio pubblico

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Il confronto ha rappresentato l’avvio di un percorso di collaborazione sui principali dossier strategici per lo sviluppo della città

Si è svolto nella sede della Presidenza di Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, il primo vertice istituzionale tra la Regione Toscana e la nuova amministrazione comunale di Pistoia. All’incontro, promosso dal sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, hanno preso parte il presidente Eugenio Giani, il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Stefania Nesi.

Il confronto ha rappresentato l’avvio di un percorso di collaborazione sui principali dossier strategici per lo sviluppo della città.

Al termine del vertice con il presidente Giani, il sottosegretario Bernard Dika ha coordinato due riunioni operative con il direttore generale dell’Asl Toscana Centro Valerio Mari e con i tecnici della Regione per avviare il lavoro sui principali temi che riguardano Pistoia.

Il primo incontro, alla presenza del direttore generale dell’Asl Toscana Centro Valerio Mari, è stato dedicato alla sanità territoriale, al potenziamento dell’ospedale San Jacopo e alla valorizzazione del patrimonio dell’azienda sanitaria sul territorio pistoiese, con particolare riferimento alle Ville Sbertoli e all’area dell’ex ospedale del Ceppo.

Il secondo incontro, insieme ai tecnici della Regione Toscana, ha riguardato il trasporto ferroviario, con un focus sul miglioramento dei collegamenti della linea Porrettana e della linea Firenze-Lucca, infrastrutture fondamentali per la mobilità quotidiana di studenti, lavoratori e pendolari.

“Con il sindaco Capecchi e la vicesindaca Nesi - hanno dichiarato a margine il presidente Giani e il sottosegretario Dika - inauguriamo una collaborazione stabile tra Regione e Comune. Abbiamo condiviso un metodo di lavoro concreto, affrontando fin da subito alcune delle questioni più importanti per il futuro di Pistoia”

Fonte: Regione Toscana

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