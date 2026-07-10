La professoressa Elisabetta Palagi dell'Università di Pisa ospite di Alberto Angela a 'NOOS - L'avventura della conoscenza"

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Tre interviste nelle puntate del 12 e 29 luglio e del 12 agosto su Rai 1

La professoressa Elisabetta Palagi, etologa del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, sarà protagonista in alcune puntate di “NOOS – L’avventura della conoscenza”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela su Rai 1. Le tre interviste in studio di Alberto Angela alla docente dell'Ateneo pisano andranno in onda nelle puntate del 12 e 29 luglio e del 12 agosto. Temi centrali sono gli studi che Palagi conduce da anni sull’evoluzione del comportamento sociale in numerose specie animali, con particolare attenzione ai meccanismi di risoluzione dei conflitti, al ruolo del gioco come forma di apprendimento e all’empatia come elemento fondamentale delle relazioni sociali.

Uno dei tre approfondimenti sarà dedicato in parte al progetto di ricerca BRIDGES che la professoressa dirige in Etiopia, incentrato sul ruolo delle femmine nelle società animali complesse e sul loro contributo all'organizzazione e alla stabilità dei gruppi sociali.

L'attività scientifica di Elisabetta Palagi si concentra da anni sullo studio dei primati e dei carnivori sociali, osservati sia in ambiente naturale sia in condizioni controllate, con l'obiettivo di comprendere le basi evolutive dei comportamenti cooperativi, dell'empatia e della comunicazione. Tra le sue più recenti pubblicazioni figura il volume Perché ridiamo. Alle origini del cervello sociale (Il Mulino, 2024), che esplora le basi etologiche ed evolutive della risata come strumento di connessione e coesione sociale.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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