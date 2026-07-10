Riattivato l'ascensore del centro storico di San Miniato

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Dopo circa 8 mesi di lavori e un investimento superiore a 100mila euro, torna in funzione un'infrastruttura strategica per l'accessibilità al centro storico

È tornato in funzione da questa mattina l'ascensore che collega il parcheggio del Cencione al centro storico di San Miniato. Dopo circa otto mesi di chiusura, necessari per consentire un importante intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli impianti, l'infrastruttura è nuovamente a disposizione della cittadinanza e dei visitatori.
I lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria degli impianti elettrico e idrico, il ripristino del sistema di videosorveglianza, opere di carpenteria metallica, oltre all'affidamento dell'incarico al responsabile di esercizio e al verificatore, figure indispensabili per le verifiche ispettive e il controllo del corretto funzionamento dell'impianto. L'investimento complessivo supera i 100mila euro.

“I mesi trascorsi- dichiara l'assessore ai lavori pubblici Marco Greco – ci hanno insegnato che è necessario pianificare interventi di manutenzione ordinaria annuale e costante, individuando le risorse necessarie per evitare di ritrovarci nuovamente in una situazione come questa e per garantire continuità al servizio dell’impianto di risalita. Un ringraziamento particolare va all'ufficio tecnico comunale per l'efficacia e la professionalità dimostrate nella gestione complessa dei lavori svolti in questi mesi per la riattivazione dell’impianto”.

Con la riattivazione dell'ascensore torna pienamente accessibile anche il parcheggio del Cencione, che mette a disposizione circa 100 posti auto e rappresenta uno dei principali punti di sosta per chi deve raggiungere il centro storico.

“Si tratta di un'infrastruttura strategica per il nostro Comune e, in particolare, per garantire l'accessibilità del centro storico – dichiara il sindaco Simone Giglioli –. Siamo consapevoli dei disagi che la cittadinanza e le attività economiche hanno dovuto affrontare in questi mesi e li ringraziamo per la pazienza dimostrata. Oggi riconsegniamo alla città un impianto completamente riqualificato, frutto di un investimento importante che ci permette di garantire un servizio efficiente e un accesso più agevole al centro storico”.

Durante il periodo di chiusura, per limitare i disagi, l'amministrazione comunale aveva attivato un servizio di bus navetta gratuito tra il parcheggio e il centro storico, garantendo un collegamento alternativo fino al completamento degli interventi.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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