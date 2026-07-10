L'accettazione in autonomia negli ospedali dell'empolese: Il San Giuseppe tra i più 'self accettati' della Asl Toscana centro

Insieme ad altri due ospedali fiorentini risultati tra i più “self accettati”, l’ospedale San Giuseppe di Empoli è tra i presidi con i risultati migliori nella Asl Toscana centro quanto ad appuntamenti prenotati in autonomia al totem. I residenti dell’empolese quando vengono in ospedale sanno dell’esistenza del servizio e lo utilizzano. Considerati i numeri, non di rado preferendolo allo sportello, modalità classica di accettazione che rimane comunque sempre attiva e la più praticata. Nei primi sette mesi dall’attivazione del servizio di self accettazione nell’empolese (da ottobre 2025 ad aprile 2026), la tendenza di crescita è stata mediamente costante.

Diversa la situazione per gli ospedali di Fucecchio e San Miniato dove i numeri sono ancora molto bassi ma coerentemente con un’affluenza di visitatori anch’essa molto diversa da un ospedale delle dimensioni del San Giuseppe.

La self accettazione si può fare attraverso App Toscana Salute, Cup online o totem digitali, questi ultimi presenti in prossimità degli sportelli Cup, al piano terra di tutti e tre gli ospedali, San Giuseppe a Empoli, Degli Infermi a San Miniato, e San Pietro Igneo a Fucecchio. Al San Giuseppe un totem per la self accettazione è collocato anche presso il Poliambulatorio al terzo piano dell’ospedale. Per chi non vuole accedere allo sportello, i totem consentono di fare l’accettazione in autonomia, pagando contestualmente il ticket dovuto. Basta avere con sé la tessera sanitaria attivata con relativo Pin.

La self accettazione permette di rendere più rapido l’accesso alle visite. Per dare la possibilità di acquisire familiarità con la nuova modalità di accesso, ancora in questa fase presso l’ospedale San Giuseppe si potrà contare anche sul sostegno del personale di accoglienza, disponibile ad assistere gli utenti. Fino alla piena autonomia che è l’obiettivo ultimo con cui nasce il servizio.

Ricordiamo che la self accettazione può essere fatta anche con l’App Toscana Salute (sulla pagina regione.toscana.it/-/toscana-salute come scaricarla e installarla) o sul CUP on line (sul portale prenota.sanita.toscana.it). Sono, infatti, questi, oltre ai totem digitali collocati presso i presidi degli ospedali dell’empolese, gli altri due canali digitali che si possono utilizzare per risparmiare tempo all’arrivo e fare prima la visita.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio Stampa

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