Scooter contro un cinghiale all'Elba, 19enne in gravi condizioni

Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di giovedì 9 luglio dopo essersi scontrato con un cinghiale mentre viaggiava in scooter lungo la strada provinciale della Parata, nel comune di Rio, all'isola d'Elba.

Secondo quanto riferito dal 118, l'animale avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata, rendendo inevitabile l'impatto. Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto, riportando traumi e ferite gravi in diverse parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Rio Marina insieme all'automedica. Il 19enne è stato trasportato in un primo momento all'ospedale di Portoferraio in codice rosso. A causa della gravità delle lesioni, i medici hanno successivamente disposto il trasferimento all'ospedale di Grosseto, dove è attualmente ricoverato.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente

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