Sere d'Estate, a Fucecchio doppietta dell'Atletica Amaranto

Doppietta dell’Atletica Amaranto nell’edizione 2026 della Staffetta Sere d’Estate, che a Fucecchio (FI) ha portato avanti il cammino per la classifica di società del Criterium Podistico Toscano. La formazione labronica ha presentato più terzetti al via della kermesse serale articolata su un circuito di 2,2 km da affrontare da parte di 3 frazionisti diversi.

La vittoria è arrisa alla formazione numero 6, composta da Francesco Marinari (che in 5’58” ha preso il largo sin dalla prima frazione siglando anche il miglior parziale individuale), Daniele Santucci e Antonio Del Vecchio che hanno chiuso in 18’16”. Seconda piazza per il team numero 7 con Andrea Baiocchi, Matteo Samaritani e Flavio Sorbo a 18”, terzo gradino del podio per l’Atletica Castello composta da Marco Sandrucci, Vincenzo Grieco e Filippo Bellini a 23”. Distacco sotto il minuto anche per il team 3 dell’Atl.Virtus Lucca a 27” e per la nona squadra del GP Parco Alpi Apuane a 49”.

Fra le formazioni miste prima piazza per l’Atl.Virtus Lucca 2 in 20’31” con Tobia Paolini, Maia Fava e Leonardo Santangelo. Piazza d’onore per la formazione mista con Andrea Gesi, Luciana Bertuccelli e Nicola Cappelli a 56”, terza ancora l’Atl.Virtus Lucca con la prima squadra (Gioele Ciomei-Luca Pasquini-Matilde Nannini) a 1’15”.

Successo labronico anche fra le formazioni femminili grazie all’Atl.Livorno composta da Anna Amore Bianco, Ginevra Luccarelli e Giulia Morelli con 21’23”, a 44” seconda piazza per la Toscana Atl.Empoli Nissan 4 con Ofelia Biancalani, Alice Senesi e Diletta Vannucci. Terzo posto per l’Atl.Vinci 1 con Ioana Lucaci, Elena Ricci e Andreea Lucaci a 1’23”. Miglior tempo parziale appannaggio di Ofelia Biancalani in 7’03”.

La manifestazione targata Uisp e allestita dall’Atl.Fucecchio e dal GS Pieve a Ripoli ha goduto del patrocinio del Comune di Fucecchio e l’appoggio del Centro Commerciale Naturale, oltre al supporto di tanti sponsor e associazioni del territorio che conoscono il fascino della gara serale che ha raccolto ben 117 staffette al traguardo. Appuntamento al prossimo anno, il Criterium intanto si prende un po’ di riposo per tornare il prossimo 20 agosto a Porcari (LU) con la Corsa dei 100.

Fonte: Ufficio Stampa

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