Sfera Ebbasta sarà in certo alla Visarno Arena a Firenze

$€LEBRATION, il progetto sviluppato per celebrare i dieci anni della musica di Sfera Ebbasta ripercorrendo il cammino artistico iniziato nel 2015 con XDVR, ha trovato definitivamente anche il suo compimento live.
Dopo la grande partenza dall’Allianz Stadium di Torino e la doppietta sold out allo Stadio San Siro di Milano, l’estate live di Sfera all’insegna di $€LEBRATION prosegue a Firenze, domenica 12 luglio alla Visarno Arena.
I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.
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