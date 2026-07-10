Škoda Epiq arriva a Lucca: anteprima esclusiva per scoprire il nuovo Urban Crossover 100% elettrico

Il futuro della mobilità urbana firmato Škoda arriva in Toscana. Martedì 14 alle ore 19.30, Tuscania Auto Lucca ospiterà la Epiq Première Night, l'evento esclusivo dedicato alla presentazione in anteprima della nuova Škoda Epiq, il nuovo Urban Crossover compatto 100% elettrico destinato ad ampliare la gamma BEV della Casa boema.

L'iniziativa, riservata agli ospiti su prenotazione, offrirà la possibilità di osservare da vicino uno dei modelli più attesi del marchio prima del suo debutto commerciale, vivendo un'esperienza pensata per raccontare la nuova interpretazione della mobilità elettrica secondo Škoda: intelligente, accessibile e ricca di soluzioni concrete per la vita quotidiana.

LA NUOVA ŠKODA EPIQ

Con una lunghezza di circa 4,10 metri, Škoda Epiq inaugura una nuova proposta nel segmento dei crossover urbani elettrici, con un progetto sviluppato per offrire il perfetto equilibrio tra dimensioni compatte, abitabilità, tecnologia ed efficienza.

Protagonista assoluta è il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid, caratterizzato da linee essenziali, forte personalità e un design capace di coniugare robustezza ed eleganza.

Accanto all'estetica, Epiq porta al debutto numerose innovazioni tecnologiche, tra cui il nuovo sistema di infotainment da 13 pollici, la Digital Key, la predisposizione alla ricarica bidirezionale e tutte le più evolute soluzioni dedicate alla mobilità elettrica e alla connettività.

Come da tradizione Škoda, non manca la filosofia Simply Clever, che si traduce in un abitacolo estremamente spazioso, numerosi vani portaoggetti e soluzioni intelligenti pensate per semplificare ogni spostamento quotidiano.

Nel corso della serata gli ospiti potranno osservare la vettura da vicino, scoprirne le principali caratteristiche progettuali e confrontarsi con il team Škoda del Gruppo Mechetti per approfondire ogni dettaglio del nuovo modello.

UNA SERATA FIRMATA ŠKODA

La Epiq Première Night sarà molto più di una semplice presentazione.

L'evento sarà accompagnato da un aperitivo di benvenuto e da un'atmosfera informale, pensata per favorire il dialogo tra gli ospiti e il team della concessionaria, offrendo l'opportunità di conoscere da vicino la filosofia che ha guidato lo sviluppo del nuovo modello.

Nel corso della serata interverranno:

- Massimiliano Mechetti, titolare del Gruppo Mechetti

- Andrea Marascio, Sales Manager Škoda Lucca

Attraverso i loro interventi verranno raccontati il percorso di elettrificazione del marchio Škoda e il ruolo strategico che Epiq ricoprirà all'interno della nuova gamma elettrica del costruttore.

L'obiettivo dell'evento è offrire ai partecipanti un'occasione esclusiva per conoscere in anteprima una delle principali novità del panorama automotive europeo, favorendo il confronto diretto con gli esperti del marchio e anticipando il futuro della mobilità elettrica.

L'EVENTO

📍 Tuscania Auto – Škoda Lucca

Via Romana 445, Capannori (LU)

📅 Martedì 14 luglio 2026

🕕 Ore 19:30

Evento gratuito su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili: https://www.gruppomechetti.it/promozioni/altro/anteprima-esclusiva-skoda-epiq/

Contatti stampa

Daniele Paganelli

Direttore Marketing – Gruppo Mechetti

📞 0583 933750

📧 daniele.paganelli@tuscaniaauto.it

🌐 www.gruppomechetti.it