Sollicciano: visita ispettiva di Alleanza per l'Articolo 27 d'intesa con il Garante regionale

Martedì 14 luglio, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Toscana, Giuseppe Fanfani, promuove e coordina una speciale visita ispettiva presso la Casa Circondariale di Sollicciano, a Firenze.

L’iniziativa risponde all'appello di Alleanza per l'articolo 27, il coordinamento nazionale di associazioni e garanti che ha indetto per quella data una giornata straordinaria di accessi nelle carceri italiane per denunciare l’emergenza sociale, politica e umana del sistema penitenziario.

Fanfani guiderà all'interno del più grande istituto detentivo della Toscana una delegazione composta da autorità del mondo istituzionale, della magistratura, dell'avvocatura, della sanità e del terzo settore. La finalità è raccogliere dati aggiornati e testimonianze dirette sullo stato della struttura e sulla qualità dei percorsi trattamentali.

È previsto un punto stampa alle 12.30 fuori dai cancelli della struttura per un resoconto dettagliato. La visita metterà a fuoco le storiche emergenze che gravano su Sollicciano, rese ancora più stringenti dalla stagione estiva. Tra queste, lo stato dell'infrastruttura edilizia, i cronici problemi di infiltrazioni, la salubrità degli ambienti e l'accesso ai servizi essenziali. Saranno raccolte informazioni anche sullo stato dei servizi sanitari interni e la gestione del grave disagio psicologico e psichiatrico. Fanfani vorrà inoltre capire la reale disponibilità di percorsi di reinserimento e attività risocializzanti, unici strumenti capaci di abbattere la recidiva.

"Come Garante regionale ho il dovere costituzionale di vigilare affinché la privazione della libertà non si traduca mai in una privazione della dignità umana", anticipa Fanfani che di Sollicciano ha più volte chiesto il superamento. “Sollicciano vive da anni una condizione di sofferenza strutturale e organizzativa intollerabile”. Appena qualche giorno fa, dopo il recente provvedimento di sequestro preventivo disposto dalla magistratura, il Garante ha denunciato la deriva senza appello del carcere fiorentino. “Aderiamo con convinzione alla giornata nazionale dell'Alleanza per l'articolo 27 per chiedere alla politica e alle Istituzioni un cambio di rotta radicale” prosegue il Garante. “Servono misure urgenti per deflazionare la popolazione detenuta, potenziare le misure alternative e dare risposte concrete sia a chi sconta una pena, sia a chi nel carcere lavora in prima linea ogni giorno”.

Ad accompagnare il Garante ci saranno, tra gli altri, il consigliere regionale Luca Rossi Romanelli, il Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze Giancarlo Parissi, la presidente e il presidente onorario Società della Ragione Giulia Melani e Franco Corleone, Padre Bernardo Gianni.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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