Sono cominciati i lavori del plesso scolastico di Orentano

L'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli lo aveva annunciato brevemente e la promessa è stata mantenuta. Da alcuni giorni sono cominciati i lavori al plesso scolastico di Orentano in via Martiri della Libertà. Un intervento economicamente importante, si parla di 300mila euro. Con questi soldi verranno risistemati tutti pavimenti dell'ala nuova dell'edificio, sostituendo il vecchio linoleum con una pavimentazione in gres, sia al piano terra che al primo piano. Il linoleum oggi si presentava deteriorato e usurato, creando vari problemi ad alunni, docenti e personale scolastico. Altro lavoro che sanerà una criticità, sarà quello sugli intonaci.

La ditta in un secondo momento si concentrerà sulla realizzazione degli intonaci di questa ala dell'edificio, rimasta a bozze grezze fin dalla costruzione. Qui i muratori della Coge l'azienda appaltatrice, realizzeranno un rivestimento rinforzato, andando a sanare una bruttura e anche un problema di umidità dell'edificio.

La ditta che esegue i lavori ha aperto il cantiere da 6 giorni e ha già ultimato la rimozione del linoleum e la demolizione dei vecchi massetti. Tra pochi giorni i muratori cominceranno a preparare il nuovo piano di appoggio delle mattonelle. Trascorsi alcuni giorni per i tempi di tiraggio del nuovo massetto, inizierà la posa del pavimento, che è già stato acquistato. Il rivestimento verrà fatto con mattonelle in gres, idonee a questo uso. Poi cominceranno i lavori sugli intonaci.

Nell'intervento è previsto anche il rifacimento del marciapiede perimetrale dell’edificio che versa in forte stato di deterioramento ed eventuali interventi puntuali, se necessari.

“Queste opere – spiega l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli – sono stati programmati e ora sono in fase di realizzazione in virtù di un bando a cui abbiamo partecipato. Con queste risorse – continua l'assessore - andremo a sanare una situazione che era diventata abbastanza problematica per il plesso scolastico di Orentano. La pavimentazione in linoleum non rispondeva più alla necessità della scuola e anzi rappresentava un problema. Quando fu fatto l'ampliamento venne scelto questo pavimento, perché probabilmente perché più economico della mattonelle e non ha retto alle insidie del tempo. Inoltre era rimasto da sanare anche il problema degli intonaci delle pareti che erano state lasciate a bozze nude, creando un ambiente non solo insalubre, ma anche poco accogliente per gli alunni”.

“Per settembre – spiega Ghiribelli -, se la ditta non ha intoppi o ritardi, prima della ripresa dell'attività didattica il cantiere sarà chiuso e gli alunni rientreranno in una scuola ammodernata in varie parti, ma soprattutto nel pavimento e negli intonaci, componenti essenziali di un edificio anche dal punto di vista della sicurezza. Lo avevamo detto a inizio mandato: noi nelle scuole ci investiremo tutto quello che è possibile, perché sono luoghi importanti, dove i bambini e i ragazzi trascorrono gran parte della loro giornata e hanno diritto ad avere a disposizione ambienti sicuri e più confortevoli possibile. In questo modo poniamo rimedio a un problema annoso per troppo tempo ignorato. Nei prossimi giorni partirà anche il cantiere alla scuola di via Magenta, altro investimento fatto per la sicurezza dei ragazzi e del personale scolastico”.

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