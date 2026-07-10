Stalking all'ex compagna, 45enne ai domiciliari con braccialetto elettronico nel Valdarno

I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 45 anni, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto emerso dalle indagini, dall'estate del 2025, dopo la fine della relazione, l'uomo avrebbe perseguitato la donna con centinaia di telefonate minacciose, messaggi offensivi e contenuti diffamatori pubblicati tramite falsi profili social a lui riconducibili. Le condotte avrebbero provocato nella vittima un grave e perdurante stato di ansia e paura, tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini quotidiane e a ricorrere in due occasioni alle cure del pronto soccorso.

Tra gli episodi contestati figurano anche appostamenti sotto l'abitazione della donna, minacce rivolte all'ex marito, uno sputo in strada e un episodio in cui il 45enne avrebbe impedito alla vittima di uscire dall'auto, bussando ripetutamente al finestrino.

Alla luce dei gravi indizi raccolti, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo non potrà comunicare con persone diverse da quelle con cui convive o che lo assistono.

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