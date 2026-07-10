T.N.T. Empoli, ultimo impegno stagionale: obiettivo regionali dopo le sei medaglie di Livorno

Ultimo atto stagionale per il T.N.T. Empoli con i campionati regionali estivi di Categoria, dal 14 al 18 luglio al Centro federale di Livorno nella piscina olimpica Camalich. Martedì i 200 stile femminili/maschili, riservati a Ragazzi, Juniores e Unica, apriranno la rassegna; sabato i 400 misti la chiuderanno. I biancazzurri hanno effettuato un test preparatorio ancora nel capoluogo labronico, in occasione della 2a edizione del Debora Summer Meet, dove hanno sommato 61 punti nella classifica generale per società. I tesserati col club della presidente Sonia Sireci hanno conquistato 6 medaglie: Gabriele Pagliai ha guadagnato l’oro nei 50 farfalla, l’argento sui 200 farfalla e il bronzo nei 100 farfalla. Anche Anita Savino è salita tre volte sul podio: seconda sia nei 50 farfalla che sui 200 farfalla, terza nei 100 farfalla. Buoni piazzamenti, poi, per Leonardo Andrea Doccini nei 400 stile, Sirio Bartalucci sui 100 rana, Stefano Borzellino nei 50 farfalla; Chiara Russetti sui 1500 stile, Caterina Fabiani nei 200 stile, Vittoria Giovannetti sui 50 rana e Melania Doccini nei 50 farfalla.

L’annata 2025/2026 si è già conclusa per le due categorie di Esordienti dopo le rispettive finali estive toscane. A Chianciano Terme le atlete ‘A’ Vanessa Cinotti, Asia Marmugi e Noemi Randisi, guidate da Alessandro Zannelli - hanno fornito discrete prove. A Livorno-Bastia, nei ‘B’ istruiti da Daniele Toni, ha spiccato il quarto posto di Carla Cricrì sui 100 stile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Notizie correlate