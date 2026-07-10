Tempio Vivo 2026: al via la rassegna per il bicentenario di Andrea Vaccà Berlinghieri

Prende il via Tempio Vivo 2026, la rassegna dedicata al bicentenario della scomparsa di Andrea Vaccà Berlinghieri, con un calendario di appuntamenti che intreccia arte contemporanea, divulgazione storica, letteratura e ricerca nello straordinario scenario del Tempio di Minerva Medica di Montefoscoli.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e culturale del territorio, restituendogli un ruolo centrale come spazio di incontro, conoscenza e partecipazione. Attraverso un programma multidisciplinare, la rassegna intende celebrare la figura di Andrea Vaccà Berlinghieri, medico, studioso e uomo di cultura, facendo dialogare arte, storia, letteratura e ricerca in un luogo simbolicamente dedicato a Minerva, dea della sapienza, delle arti e delle scienze.

La sindaca Marica Guerrini sottolinea come iniziative di questo genere rappresentino un'importante occasione per promuovere e valorizzare il patrimonio storico diffuso del Comune: "I piccoli monumenti e i siti storici custodiscono la memoria e l'identità delle nostre comunità e meritano di essere conosciuti, vissuti e restituiti ai cittadini attraverso progetti culturali di qualità. Tempio Vivo dimostra come la valorizzazione del patrimonio possa diventare uno strumento di crescita culturale, sociale e turistica, capace di coinvolgere residenti e visitatori e di rafforzare il senso di appartenenza al territorio".

La curatrice del Tempio di Minerva Medica e organizzatrice della rassegna, Sheila Giglione, evidenzia come Tempio Vivo voglia dimostrare che anche i piccoli monumenti possono diventare luoghi dinamici, capaci di generare cultura, incontro e partecipazione. La scelta di celebrare Andrea Vaccà Berlinghieri attraverso linguaggi diversi nasce dalla volontà di restituire la complessità della sua figura di medico, studioso e protagonista della vita culturale del suo tempo, valorizzando al contempo il significato simbolico del Tempio dedicato a Minerva come luogo di conoscenza, creatività e dialogo.

La manifestazione si aprirà venerdì 11 luglio alle ore 16:30 con l'inaugurazione della mostra "Nature and Environment" dell'artista Jorgelina Alessandrelli, un percorso espositivo di opere tessili ispirate alla natura e al rapporto tra uomo e ambiente.

Alle ore 18:00 seguirà la conferenza di Sergio Costanzo dal titolo "I Vaccà Berlinghieri. Note di elettromagnetismo, storia e letteratura", dedicata alla straordinaria eredità culturale e scientifica della famiglia Vaccà Berlinghieri. Nel suo intervento, Costanzo proporrà un excursus sulla famiglia Vaccà Berlinghieri, evidenziandone il fondamentale contributo allo sviluppo della scienza, della politica e della letteratura. L'incontro offrirà inoltre alcuni approfondimenti sul contesto culturale della Pisa dell'epoca, soffermandosi su vicende e curiosità che collegano la città tanto alla nascita del Frankenstein di Mary Shelley quanto agli sviluppi della moderna elettrofisiologia. L'appuntamento rappresenterà un'occasione per riscoprire la figura di Andrea Vaccà Berlinghieri e il Tempio di Minerva Medica attraverso un percorso che unisce ricerca storica, divulgazione e cultura.

Sabato 12 luglio, alle ore 17:00, il Tempio ospiterà la presentazione del libro "La piramide di Bomarzo" di Marco Salvadori. L'autore illustrerà al pubblico i risultati di una ricerca condotta negli ultimi cinque anni, dedicata allo studio di un'antica civiltà e dei suoi sistemi di orientamento nel tempo. L'incontro accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra archeologia e archeoastronomia, alla scoperta di un suggestivo patrimonio monumentale italiano e delle conoscenze che esso ancora oggi è in grado di raccontare. L'iniziativa si inserisce nel calendario delle manifestazioni dedicate ad Andrea Vaccà Berlinghieri nel bicentenario della sua scomparsa.

La rassegna proseguirà il 25 luglio con "Fucine Minerva", festival multidisciplinare che farà dialogare linguaggi artistici differenti in un'unica esperienza culturale. Musica, arti visive, performance e momenti di approfondimento trasformeranno il Tempio in uno spazio di sperimentazione e incontro, nel segno della creatività e della condivisione.

A chiudere il calendario, il 6 settembre, sarà un tour speciale del Tempio di Minerva Medica, pensato per offrire un'esperienza ancora più accogliente e partecipata. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di rendere questo luogo storico sempre più accessibile a pubblici diversi, attraverso un percorso guidato che privilegerà il racconto, l'ascolto e una fruizione attenta e inclusiva degli spazi. Sarà un appuntamento dal carattere intimo e coinvolgente, concepito per permettere a ciascun visitatore di vivere il Tempio secondo tempi e modalità differenti, riscoprendone il valore storico, culturale e umano.

Con questo programma di appuntamenti, Tempio Vivo 2026 si propone non solo come celebrazione del bicentenario di Andrea Vaccà Berlinghieri, ma anche come un progetto di valorizzazione culturale capace di mettere in dialogo il patrimonio storico con le sensibilità contemporanee, confermando il Tempio di Minerva Medica come uno dei luoghi simbolo della cultura e dell'identità del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa

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