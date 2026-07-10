Toscana, in arrivo due settimane di caldo record: Firenze fino a 39 gradi

Cronaca Toscana
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Per iLMeteo.it la Toscana tra le regioni più colpite con Firenze, Prato e Pistoia oltre i 36 gradi già nel weekend. L'apice giovedì 16 luglio

La Toscana si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo destinata a durare almeno due settimane. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, dopo un fine settimana caratterizzato da temperature elevate e qualche temporale limitato alle zone montane, da lunedì l'anticiclone africano rafforzerà ulteriormente la sua presenza sull'Italia, facendo impennare i termometri.

Già oggi Firenze raggiungerà i 37 gradi, risultando tra le città più calde del Paese. Nel fine settimana sono attesi 36 gradi anche a Firenze, Prato e Pistoia, mentre il caldo continuerà a farsi sentire su gran parte della regione.

L'apice è previsto per giovedì 16 luglio, quando a Firenze la temperatura potrebbe toccare i 39 gradi, collocando il capoluogo toscano tra le città italiane più colpite dall'ondata di calore. Valori ancora più elevati sono attesi in Sardegna, con punte fino a 43 gradi.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, "Il caldo è destinato ad aumentare la sua morsa, in particolar modo da domenica in poi". L'esperto prevede una fiammata di calore molto lunga, destinata a protrarsi per almeno 15 giorni.

Nel frattempo, tra venerdì e domenica il Nord Italia sarà interessato da alcuni temporali, soprattutto sulle Alpi e localmente in pianura, mentre al Centro e in Toscana il tempo resterà prevalentemente stabile e soleggiato, con possibili brevi acquazzoni soltanto nelle aree appenniniche.

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