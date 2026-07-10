Trent'anni di Estetica Più Bella, una targa dal Comune di Empoli

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Anna Maria Stanco titolare Estetica Più Bella e Adolfo Bellucci assessore al Commercio del Comune di Empoli

Il riconoscimento consegnato dall'assessore Bellucci: "La professionalità di Anna Maria Stanco anche al servizio delle celebrità. Auguri per questo traguardo"

L'assessore al Commercio del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci, ha consegnato una targa a nome dell'amministrazione comunale per i 30 anni di attività di Estetica Più Bella, nato come centro estetico e ora diventato un importante salone nel cuore del quartiere di Ponzano.

L'occasione è stata la festa organizzata dalla titolare Anna Maria Stanco assieme alle dipendenti dell'azienda, amiche, amici e tutta la sua clientela, un modo per ringraziare della fiducia in tre decenni di attività.

"Ringraziamo dell'invito a questo bell'evento - ha commentato l'assessore Adolfo Bellucci -, conosco da tempo Anna Maria e ho avuto modo di ringraziarla per il lavoro di qualità che svolge, sempre col sorriso e sempre con lo sguardo attento verso le sue clienti. Non è un caso se è stata chiamata in lungo e in largo come beauty coach per manifestazioni d'élite come il Festival di Sanremo o la Mostra del Cinema di Venezia. Ancora complimenti per questi 30 anni di successi!"

Sul riconoscimento si legge: "L'Amministrazione comunale ringrazia Anna Maria Stanco che da 30 anni mantiene vitale un 'presidio di bellezza' con Estetica Più Bella, ottenendo attestati di professionalità da tutta Italia".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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