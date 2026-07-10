Uccise la psichiatra Capovani a Pisa, confermato l'ergastolo per Seung

La condanna all’ergastolo per Gianluca Paul Seung diventa definitiva. L'uomo di Torre del Lago (Viareggio) uccise nel 2023 la sua psichiatra a Pisa, Barbara Capovani. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e confermato la pena massima, già decisa dalla Corte d'Assise d'Appello a ottobre dell'anno scorso.

Il fatto risale a poco più di tre anni fa. Seung, paziente del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura diretto dalla vittima, aggredì la psichiatra alle spalle e la colpì alla testa undici volte con una spranga. Due giorni dopo la dottoressa morì in ospedale, lasciando il marito e tre figli.

L’indagato ha confessato l’aggressione, sostenendo tuttavia di aver voluto solo sfregiarla e non ucciderla, e ha giustificato l’atto con rancore per i trattamenti ricevuti.

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