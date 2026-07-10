Un parco accessibile a tutte le bambine e i bambini nel cuore di San Romano

Un intervento che si inserisce nel programma regionale di accessibilità universale intrapreso dalla Regione Toscana. «Siamo fiere ed orgogliose – hanno detto la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – per aver ottenuto il finanziamento della Regione Toscana per un intervento a cui teniamo moltissimo. Abbiamo partecipato all'avviso regionale con il progetto di riqualificazione del parco urbano di San Romano e ottenuto un cofinanziamento di 92 mila euro sui quasi 160 mila previsti da quadro economico di progetto».

Si tratta della riqualificazione di un'area di circa 6000 mq. Una zona verde collegata a piazza Giovanni Paolo II, al centro giovani e al Bosco dei frati, dove attualmente sono presenti soltanto sedute e panchine. Nel dettaglio il progetto prevede: la sistemazione dell'attuale piazza Giovanni Polo II, mediante la realizzazione di un'area ludica, accessibile e inclusiva per i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi, oltre all'allestimento di uno spazio a carattere sportivo con l'installazione di attrezzature per il fitness. Il progetto prevede inoltre, al fine di rendere tutta l'area urbana totalmente accessibile, la realizzazione di un percorso pedonale in terra stabilizzata di collegamento tra la nuova area a verde attrezzata e l'immobile di proprietà comunale sede del Centro Giovani, dotato di spazi polivalenti e servizi igienici già rispondenti alle prescrizioni normative in tema di accessibilità. I lavori cominceranno in autunno.

«L'obiettivo è riqualificare urbanisticamente lo spazio per renderlo ancora più inclusivo – proseguono -. Creare uno spazio urbano pubblico in cui sia possibile la condivisione di attrezzature e attività ricreative e di socialità da parte di cittadini appartenenti a generazioni differenti, con diverse abilità motorie e cognitive. Grande spazio ce lo avranno i giochi, veri strumenti di condivisioni di luoghi ed esperienze. Ci sarà un castello accessibile a tutti, un pannello ludico di manipolazione che possa offrire uno stimolo motorio e cognitivo ai bambini. Ma anche altalene con sedute speciali, una giostra accessibile e un tappeto elastico. Un fontanello e uno spazio di aggregazione per tutti e tutte compreso il gazebo con tavoli e sedie accessibili. Un parco per tutte le età con una vera e propria palestra all'aperto. Un grazie alla Regione Toscana che ha ritenuto meritevole il progetto e ha dato supporto in fase progettuale con figure altamente specializzate e a tutto il settore IV del Comune, a Michele Brogi, Paolo Parri, Donato Varallo, Eleonora Tomba e alla responsabile architetta Ilaria Bellini per aver ideato e disegnato il nostro sogno».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

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