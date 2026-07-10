Use Computer Gross: un altro empolese confermato, Cosimo Regini

Prosegue il percorso di crescita di Cosimo Regini. Il play classe 2007, prodotto del vivaio biancorosso, farà parte anche il prossimo anno dell’Use Computer Gross. Nell’ultima stagione il giocatore empolese si è guadagnato un minutaggio superiore ed aumentarlo è l’obiettivo che si pone anche per il prossimo campionato nel quale darà sicuramente un contributo importante al gruppo. La sua conferma è motivo di soddisfazione per la società, l’ennesimo rinnovo di un ragazzo del proprio settore giovanile. La sua permanenza conferma così l'impegno del club nel valorizzare i talenti del territorio e nel dare continuità al progetto tecnico della prima squadra

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