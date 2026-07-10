Vinci celebra le sue eccellenze: nasce 'Calici Da Vinci' e torna 'Leonardesca'

Martedì 28 luglio Vinci sarà protagonista di una giornata interamente dedicata alla valorizzazione del proprio patrimonio enogastronomico con due iniziative strettamente collegate: la prima edizione del Concorso Enologico Calici Da Vinci e la seconda edizione di Leonardesca – Sapori Da-VINCI.

L'obiettivo è quello di raccontare il territorio attraverso le sue produzioni, mettendo in rete aziende agricole, istituzioni, associazioni e professionisti del settore in un progetto destinato a crescere negli anni.

La giornata prenderà il via presso la Palazzina Uzielli, dove si svolgerà la prima edizione di Calici Da Vinci, concorso enologico promosso dalla Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano in col-laborazione con FISAR, partner tecnico dell'iniziativa.

Una qualificata giuria composta da sommelier, giornalisti e professionisti del settore degusterà alla cieca le etichette presentate dai produttori del Comune di Vinci, con l'obiettivo di valorizzare la qualità delle produzioni locali e costruire un nuovo percorso di promozione del territorio attraverso il vino.

I vini selezionati saranno successivamente protagonisti dei Percorsi di Degustazione Professionale che si terranno il 10 agosto, nell'ambito di Calici di Stelle, sempre a Vinci. Le masterclass, curate da FISAR, saranno rivolte a operatori del settore HORECA, enotecari e appassionati, offrendo un'importante occasione di approfondimento e promozione delle eccellenze vitivinicole vinciane

La sera del 28 luglio il testimone passerà a Leonardesca – Sapori DaVINCI, che tornerà ad ani-mare Piazza della Libertà con una cena dedicata ai sapori del territorio.

L'evento vedrà la partecipazione di 19 produttori locali, protagonisti di un percorso enogastrono-mico in cui ogni portata sarà accompagnata da un vino raccontato direttamente dall'azienda produt-trice. Un'occasione per far conoscere ai partecipanti non solo le etichette, ma anche le storie, le per-sone e le tradizioni che caratterizzano il territorio di Vinci.

Il menù sarà realizzato con prodotti di qualità e valorizzato dagli abbinamenti studiati con le aziende partecipanti, in un contesto impreziosito da musica dal vivo e intrattenimento, con l'obiet-tivo di offrire un'esperienza capace di coniugare gusto, cultura e convivialità.

La manifestazione organizzata dalla Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano le colline di Leonardo è resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Vinci, , FISAR, Proloco Vinci ,produttori locali, sponsor privati e numerosi volontari che hanno contribuito alla realizza-zione del progetto.

Calici Da Vinci e Leonardesca – Sapori DaVINCI rappresentano due iniziative complementari: la prima guarda alla qualità e alla valorizzazione tecnica delle produzioni vitivinicole del territorio, la seconda porta quelle stesse eccellenze direttamente sulle tavole dei partecipanti, creando un dialogo autentico tra produttori e pubblico. Legate alla manifestazione altri 2 eventi dedicati al vino con gli AperidaVinci che si terranno il 2 agosto alla casa natale di Leonardo, mentre 30 Agosto ci spo-stiamo ai cipressi di Dianella in collaborazione con il cine club 24 e il gruppo del Mangiaggiro

L'ambizione è quella di costruire un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per la promozione del territorio vinciano, valorizzando il lavoro delle aziende agricole e rafforzando l'i-dentità di Vinci come terra di eccellenze enogastronomiche, oltre che di cultura e storia.

Per info:

- info@stradadileonardo.org - CELL. 3485103185. - leonardescavinci@gmail.com cell 3476694992 - www.stradadileonardo.it - Attraverso EVENTBRITE: https://www.eventbrite.it/

- cercando: Leonardesca:sapori da Vinci

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