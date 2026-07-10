Vinci celebra le sue eccellenze: nasce 'Calici Da Vinci' e torna 'Leonardesca'

Attualità Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Martedì 28 luglio Vinci sarà protagonista di una giornata interamente dedicata alla valorizzazione del proprio patrimonio enogastronomico con due iniziative strettamente collegate: la prima edizione del Concorso Enologico Calici Da Vinci e la seconda edizione di Leonardesca – Sapori Da-VINCI.

L'obiettivo è quello di raccontare il territorio attraverso le sue produzioni, mettendo in rete aziende agricole, istituzioni, associazioni e professionisti del settore in un progetto destinato a crescere negli anni.

La giornata prenderà il via presso la Palazzina Uzielli, dove si svolgerà la prima edizione di Calici Da Vinci, concorso enologico promosso dalla Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano in col-laborazione con FISAR, partner tecnico dell'iniziativa.

Una qualificata giuria composta da sommelier, giornalisti e professionisti del settore degusterà alla cieca le etichette presentate dai produttori del Comune di Vinci, con l'obiettivo di valorizzare la qualità delle produzioni locali e costruire un nuovo percorso di promozione del territorio attraverso il vino.

I vini selezionati saranno successivamente protagonisti dei Percorsi di Degustazione Professionale che si terranno il 10 agosto, nell'ambito di Calici di Stelle, sempre a Vinci. Le masterclass, curate da FISAR, saranno rivolte a operatori del settore HORECA, enotecari e appassionati, offrendo un'importante occasione di approfondimento e promozione delle eccellenze vitivinicole vinciane

La sera del 28 luglio il testimone passerà a Leonardesca – Sapori DaVINCI, che tornerà ad ani-mare Piazza della Libertà con una cena dedicata ai sapori del territorio.

L'evento vedrà la partecipazione di 19 produttori locali, protagonisti di un percorso enogastrono-mico in cui ogni portata sarà accompagnata da un vino raccontato direttamente dall'azienda produt-trice. Un'occasione per far conoscere ai partecipanti non solo le etichette, ma anche le storie, le per-sone e le tradizioni che caratterizzano il territorio di Vinci.

Il menù sarà realizzato con prodotti di qualità e valorizzato dagli abbinamenti studiati con le aziende partecipanti, in un contesto impreziosito da musica dal vivo e intrattenimento, con l'obiet-tivo di offrire un'esperienza capace di coniugare gusto, cultura e convivialità.

La manifestazione organizzata dalla Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano le colline di Leonardo è resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Vinci, , FISAR, Proloco Vinci ,produttori locali, sponsor privati e numerosi volontari che hanno contribuito alla realizza-zione del progetto.

Calici Da Vinci e Leonardesca – Sapori DaVINCI rappresentano due iniziative complementari: la prima guarda alla qualità e alla valorizzazione tecnica delle produzioni vitivinicole del territorio, la seconda porta quelle stesse eccellenze direttamente sulle tavole dei partecipanti, creando un dialogo autentico tra produttori e pubblico. Legate alla manifestazione altri 2 eventi dedicati al vino con gli AperidaVinci che si terranno il 2 agosto alla casa natale di Leonardo, mentre 30 Agosto ci spo-stiamo ai cipressi di Dianella in collaborazione con il cine club 24 e il gruppo del Mangiaggiro

L'ambizione è quella di costruire un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per la promozione del territorio vinciano, valorizzando il lavoro delle aziende agricole e rafforzando l'i-dentità di Vinci come terra di eccellenze enogastronomiche, oltre che di cultura e storia.

 

 

Per info:

- info@stradadileonardo.org - CELL. 3485103185. - leonardescavinci@gmail.com cell 3476694992 - www.stradadileonardo.it - Attraverso EVENTBRITE: https://www.eventbrite.it/

- cercando: Leonardesca:sapori da Vinci

Notizie correlate

Vinci
Attualità
9 Luglio 2026

Vinci celebra la poesia e presenta "Lettera ad Amboise": un ponte di amicizia tra Italia e Francia

Una serata dedicata alla poesia, alla cultura e all'amicizia tra i popoli. Lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21.15, il suggestivo Giardino della Parrocchia di Vinci ospiterà l'evento "Vinci nel Cuore – Estate 2026", occasione [...]

San Miniato
Attualità
7 Luglio 2026

Colline Sanminiatesi, 30 Comuni uniti nel nome del tartufo: "Vogliamo diventare le Langhe della Toscana"

Dalle 'intese' ai fatti. Prende formalmente forma il progetto delle 'Colline San Miniatesi' il territorio diffuso nel cuore della Toscana, composto da 30 Comuni, che intende promuoversi in modo unitario attraverso [...]

Vinci
Attualità
6 Luglio 2026

Leonardo da Vinci S.p.A. e Italo: l'eccellenza del vino italiano sale a bordo dell'Alta Velocità

Leonardo da Vinci S.p.A., parte di Tenute Caviro (azienda di proprietà del Gruppo Caviro, la più grande cooperativa vitivinicola italiana), e Italo, Gruppo intermodale con treni ad alta velocità e servizi su gomma, annunciano una [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

torna a inizio pagina