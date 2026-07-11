Auto in fiamme sulla Fi-Pi-Li nella notte: intervento dei vigili del fuoco

Momenti di paura nella notte sulla S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno, dove un'autovettura ha preso fuoco mentre percorreva la superstrada.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 4.08 per l'incendio del veicolo. Il conducente, dopo aver avvertito un forte odore di bruciato, è riuscito a fermare l'auto sul margine della carreggiata prima che le fiamme si propagassero.

I vigili del fuoco, intervenuti con due automezzi antincendio, hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento.

Non si registrano persone ferite. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale AVR per la gestione delle operazioni e della viabilità.