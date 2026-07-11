Cade da una scogliera all'Elba, grave 21enne

Grave incidente nel pomeriggio all'Isola d'Elba, dove un ragazzo di 21 anni è precipitato da una scogliera alta circa 20 metri nella zona di Punta del Nasuto, nei pressi di Marciana Marina, riportando numerosi traumi e fratture.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava in gommone con alcuni amici quando avrebbe deciso di arrampicarsi sulla scogliera, probabilmente con l'intenzione di tuffarsi. Per cause ancora da chiarire avrebbe però perso l'equilibrio, precipitando sugli scogli semiaffioranti sottostanti.

Gli amici hanno dato immediatamente l'allarme. La capitaneria di porto ha quindi accompagnato via mare il personale sanitario della Pubblica assistenza di Campo nell'Elba fino al luogo dell'incidente. Il 21enne è stato recuperato con una motovedetta e trasportato al porto di Marciana Marina, dove è stato sottoposto alle prime cure.

Dopo essere stato stabilizzato, viste le gravi condizioni, il giovane è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Cisanello, dove è ricoverato.

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