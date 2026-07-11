Camminata solidale a Cerreto Guidi per la Pediatria di Empoli: raccolta fondi per un nuovo video-otoscopio

Cammina con noi! Insieme a piedi per la Pediatria di Empoli. L’associazione Stop alla meningite ODV vi invita alla camminata solidale sotto le stelle. Un passo dopo l’altro per la solidarietà. Un gesto concreto per la salute dei più piccoli.

L'intero ricavato sarà destinato alla donazione di un video-otoscopio di ultima generazione, completo di custodia e speculum intercambiabili, al reparto di Pediatria dell'Ospedale di Empoli. Uno strumento fondamentale per diagnosticare in tempo meningite e altre patologie.Durante la serata ricorderemo con amore Sara e Lorenzo, due giovani vite spezzate troppo presto, da chi si è messa alla guida senza coscienza. Camminiamo anche per loro, per dire no a chi si mette alla guida con alcol e droghe mettendo in pericolo la vita degli altri e la propria.

INFORMAZIONI UTILI

Quando: Venerdì 17 Luglio 2026

Ritrovo: Ore 20:30 per le iscrizioni

Partenza: Via Giacomo Puccini n.1 - Ex Asilo di Bassa, Cerreto Guidi (FI)

Percorso: Passeggiata accessibile a tutte le età di circa 4/5 km

Donazione minima: 10.00 €

ISCRIZIONI

Per facilitare l'organizzazione puoi prenotare il tuo posto:

Paola: 347 6351788 Maurizio: 348 6512987

Vi aspettiamo numeros

Fonte: Associazione STOPALLAMENINGITE – ODV