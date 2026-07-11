Centrodestra per Empoli, esposto al Prefetto per richiedere interventi sulla ex Montepagani di Ponzano"

Il Gruppo Consiliare Centrodestra per Empoli ha presentato un esposto al Prefetto di Firenze sulla situazione di grave degrado dell'ex stabilimento Montepagani (o Montevivo), in via di Pratignone, nel quartiere di Ponzano.

A renderlo noto sono Andrea Poggianti, Capogruppo di Centrodestra per Empoli e Vicepresidente del Consiglio comunale di Empoli, e Gabriele Chiavacci, Vice Capogruppo e Vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio.

"Negli anni – dichiarano Poggianti e Chiavacci – abbiamo svolto con costanza il nostro ruolo istituzionale presentando interrogazioni, mozioni e numerosi atti consiliari per richiamare l'attenzione dell'Amministrazione comunale sulle condizioni dell'ex Montepagani. Purtroppo, nonostante le criticità siano state più volte riconosciute, non sono mai stati adottati interventi realmente risolutivi per impedire l'accesso abusivo all'area e restituire sicurezza ai residenti."

"Prima di depositare l'esposto – proseguono – abbiamo volutamente atteso lo svolgimento del Consiglio comunale del 7 luglio, confidando nella risposta all'interrogazione che era stata annunciata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia. Con immenso stupore abbiamo però constatato che tale interrogazione non è stata nemmeno presentata. Di fronte a questo scenario abbiamo ritenuto doveroso rivolgerci direttamente al Prefetto affinché la vicenda riceva la necessaria attenzione istituzionale."

Nell'esposto viene evidenziato come l'immobile, da anni in stato di completo abbandono, risulti facilmente accessibile e sia oggetto di continue segnalazioni da parte dei cittadini. Numerosi residenti riferiscono di un costante via vai di persone e della presunta presenza di attività illecite, tra cui episodi riconducibili allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Circostanze che vengono rappresentate alle Autorità competenti affinché possano essere oggetto delle necessarie verifiche.

Il documento sottolinea inoltre come i tentativi di impedire l'accesso mediante recinzioni provvisorie si siano dimostrati del tutto inefficaci, lasciando irrisolto un problema che coinvolge sia la sicurezza urbana sia l'incolumità di chi si introduce abusivamente all'interno di una struttura ormai fatiscente.

"Con l'esposto – concludono Poggianti e Chiavacci – chiediamo al Prefetto di valutare ogni iniziativa di competenza, promuovendo gli opportuni approfondimenti con le Autorità interessate. Abbiamo inoltre richiesto la convocazione di un tavolo istituzionale che coinvolga Comune di Empoli, Forze dell'Ordine e proprietà dell'immobile, affinché vengano finalmente individuati interventi concreti e definitivi per la messa in sicurezza dell'area. I cittadini di Ponzano attendono risposte da troppo tempo e meritano che questa situazione venga affrontata con decisione."

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