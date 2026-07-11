Ciclista aggredito nella notte in Versilia: quattro giovani lo picchiano e gli rompono una gamba

Cronaca Camaiore
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L'aggressione a Santa Lucia, nel territorio di Camaiore. La vittima, un uomo di 44 anni, ha riportato una prognosi superiore ai 40 giorni. Indagini della polizia

Un uomo di 44 anni è stato aggredito mentre percorreva in bicicletta una strada nei pressi di Camaiore, in Versilia. L'episodio è avvenuto nella notte, nel borgo di Santa Lucia, dove il ciclista sarebbe stato raggiunto e picchiato da un gruppo di quattro giovani.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava pedalando intorno alle 3 di notte, come era solito fare, quando sarebbe stato avvicinato da un'auto con a bordo i ragazzi. I giovani avrebbero iniziato a insultarlo e a seguirlo con il veicolo.

Una volta arrivati nel centro del borgo, il gruppo sarebbe sceso dall'auto. Dopo aver danneggiato alcuni vasi presenti nella piazza, i quattro avrebbero aggredito il ciclista colpendolo con calci, provocandogli la frattura di una gamba.

Ferito, l'uomo è riuscito a chiedere aiuto e a far intervenire i soccorsi. Trasportato in ospedale, è stato successivamente ascoltato dagli investigatori. Per le lesioni riportate gli è stata assegnata una prognosi superiore ai 40 giorni.

Sul caso indaga la Polizia di Viareggio, impegnata nell'identificazione dei responsabili. Secondo quanto emerso, alcuni degli aggressori potrebbero essere minorenni. Nei loro confronti potrebbero configurarsi le accuse di aggressione aggravata da futili motivi e lesioni gravi

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