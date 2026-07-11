Dà fuoco alla casa dell'amico dopo una lite per pochi euro: arrestato 42enne nell'Aretino

Avrebbe incendiato l'appartamento dell'amico che lo ospitava al termine di una lite scoppiata per poche decine di euro. Con questa accusa un 42enne di nazionalità ucraina è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Bibbiena, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Arezzo su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe appiccato il fuoco nella camera da letto dell'abitazione prima di allontanarsi portando con sé i propri effetti personali. Successivamente si sarebbe seduto su una panchina nei pressi dello stabile, assistendo all'incendio.

Le fiamme hanno quasi completamente distrutto l'appartamento e si sono propagate anche all'alloggio sottostante, mettendo a rischio gli altri residenti dell'edificio. L'allarme è stato lanciato dai vicini, consentendo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri.

Gli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine hanno portato all'emissione della misura cautelare. Il 42enne è stato trasferito nel carcere di Arezzo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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