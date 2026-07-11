Dalla Regione 269mila euro per il ripristino della viabilità a Colletto

La viabilità in località “Colletto” nel Comune di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, sarà ripristinata grazie alle risorse stanziate dalla Regione Toscana. Nella seconda variazione di bilancio dell’anno, approvata dal Consiglio regionale, la giunta toscana ha infatti inserito un contributo straordinario fino a 269mila euro per sostenere l’amministrazione del Comune della Media Valle del Serchio nella messa in sicurezza della strada, che porta alle località Colle Carica e Monticino, interessata da uno smottamento durante le ingenti piogge dello scorso 29 ottobre.

“Si tratta di un intervento che si inserisce nel solco della valorizzazione e della cura della Toscana diffusa – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani –. Nella convinzione che le aree periferiche abbiano bisogno di una attenzione particolare affinché lo sviluppo di tutto il nostro territorio sia sostenuto e si realizzi in maniera paritetica, senza che ci siano toscani di serie A, che hanno più diritti e servizi, e toscani di serie B, che ne hanno di meno. A maggior ragione quando si parla di infrastrutture essenziali come la viabilità e di tematiche importanti come la prevenzione del dissesto idrogeologico”.

Per l’intervento fino a 215mila euro saranno messi a disposizione nel 2026, i restanti 54mila nel 2027.

“Ringrazio il presidente Giani e la giunta regionale per l’attenzione verso le richieste che vengono dai territori e le problematiche che i sindaci delle realtà più piccole si trovano ad affrontare – commenta il sindaco di Coreglia Antelminelli Marco Remaschi –. Le risorse stanziate rendono possibile ripristinare la viabilità risolvendo una criticità che creava delle limitazioni importanti alla mobilità di Coreglia capoluogo e delle frazioni limitrofe”.

La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Coreglia Antelminelli che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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