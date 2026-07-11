Due incidenti mortali nell'Aretino: muoiono un motociclista e un pedone in poche ore

Cronaca Arezzo
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Le tragedie tra Foiano della Chiana e Arezzo, fra la serata di venerdì e la notte. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dei due incidenti

Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti stradali avvenuti tra la serata di venerdì e la notte nell'Aretino. Le tragedie si sono verificate a Foiano della Chiana e ad Arezzo, dove sono deceduti rispettivamente un motociclista e un pedone.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 21 lungo la variante di via Molin Nuovo, a Foiano della Chiana. La vittima è Antimo Verde, 48 anni, residente nelle vicinanze. Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto, probabilmente dopo aver affrontato una cunetta. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale della Fratta, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Poco dopo l'1 di notte, un secondo incidente mortale si è verificato lungo la strada regionale 71, in località Il Matto, nel comune di Arezzo. Un uomo di 40 anni, di origine albanese e residente ad Arezzo, è stato investito da un'automobile mentre si trovava nei pressi dell'asilo della frazione.

Alla guida dell'auto c'era un giovane residente ad Arezzo, risultato negativo all'alcoltest. I sanitari del 118, intervenuti con ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino e automedica, hanno tentato a lungo di rianimare il pedone, senza riuscire a salvarlo.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire l'esatta dinamica di entrambi gli incidenti. I rilievi del secondo sinistro sono affidati alla Polizia Stradale.

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