Festa de L’Unità, Bagnoli: "Un grande successo di partecipazione e confronto politico"

"È stata una festa viva, vivace e profondamente partecipata", con queste parole Gianni Bagnoli, segretario del Partito Democratico di Empoli, traccia il bilancio dell’edizione appena conclusa della Festa de l’Unità. Per Bagnoli, si è trattato di un appuntamento dal valore particolare, essendo la prima edizione vissuta nel suo nuovo ruolo di segretario comunale. La Festa ha registrato la presenza di oltre 3000 persone.

Sono state undici giornate intense, che hanno trasformato la Festa non solo in un momento di socialità e convivialità – fatto di musica, danza e cucina tradizionale – ma soprattutto in un hub di elaborazione politica di primo piano. Il Partito Democratico di Empoli ha scelto di scommettere sul confronto, mettendo al centro del dibattito i temi che rappresentano le sfide future dei progressisti: dal mondo del lavoro al diritto alla casa, fino al governo del territorio, alla cultura e all’integrazione.

Spazio anche ai temi di portata globale, con riflessioni profonde sulla pace, il futuro dell’Europa e le opportunità e i rischi legati all’intelligenza artificiale. "È stato colto il segnale che abbiamo lanciato con il nostro slogan “La porta è apert”. La sfida – commenta il segretario – è stata quella di attualizzare una tradizione popolare storica come la Festa de l’Unità, restituendole un messaggio e una direzione politica chiara. Siamo riusciti a far sentire a casa sia i militanti di lungo corso, custodi della nostra storia, sia le nuove generazioni, sempre più attente ai temi che riguardano il loro futuro".

Il successo dell’iniziativa è però, prima di tutto, un successo corale. Bagnoli dedica infatti il ringraziamento più profondo al cuore pulsante dell’evento: "Il più grande grazie va alle nostre volontarie e ai nostri volontari. Dalla cucina al bar, fino all’organizzazione tecnica degli eventi: sono loro, con il loro lavoro instancabile dalla mattina alla sera, e anche la notte in alcuni casi, che hanno permesso alla nostra comunità di vivere questa bellissima esperienza. È grazie a questo impegno collettivo che la Festa riesce a rinnovarsi e a restare un punto di riferimento per Empoli".

E proprio ieri, venerdì 10 luglio, si è svolta una cena alla casa del popolo di Avane, per ringraziare tutti i volontari e le volontarie che hanno collaborato al successo alla Festa. Il Pd di Empoli chiude questa edizione con l'energia necessaria per proseguire nel percorso politico intrapreso, confermando la Festa come uno spazio aperto di ascolto e di crescita per tutta la città.

Domenica scorsa si è tenuta l’estrazione della lotteria della Festa, moltissimi i biglietti venduti dall’inossidabile Roberto Cantini, storico volontario, questi i biglietti vincenti: 1° premio 1231; 2° premio n.1514; 3° premio n.1741; 4°premio n.1134, 5° premio n.0212, 6° premio 0019; 7° premio n.1172, 8° premio n.1887, 9°premio n.1358, 10°premio n.1484. Per ritirare i premi basta rivolgersi alla sede del Pd di Empoli(Via M.Fabiani 64) o telefonare allo 0571/700023.

Fonte: PD Empolese Valdelsa

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