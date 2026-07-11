Florence Dance Festival nel segno della pace e di La Pira

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Entra nel vivo il calendario della 37° edizione del Florence Dance Festival sotto la direzione artistica dei fondatori Marga Nativo e Keith Ferrone con una giornata speciale dedicata alla figura di Giorgio la Pira e a seguire la consegna del XV Premio Mercurio Volante e lo spettacolo La Sicilia dei Fratelli Florio.

L'inizio con la coreografia di Marga Nativo lunedì 13 luglio a partire dalle ore 19.30 presso il Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella

Una visione artistica che evolve e matura da quasi quarant'anni non poteva, in questo momento storico, non farsi portavoce di un messaggio di pace. I direttori artistici Keith Ferrone e Marga Nativo hanno deciso di intitolare la 37° edizione del Florence Dance Festival alla figura di Giorgio La Pira, in occasione del centenario del suo arrivo a Firenze con il titolo Proiezione di Luce, per esaltare il messaggio di pace che la danza, come linguaggio universale, può offrire.

La serata inizia alle 19.30 con una riflessione sul pensiero di Giorgio La Pira in collaborazione con la Fondazione Giorgio La Pira con interventi di Dario Nardella, Valdo Spini, Giovanni Bettarini, Augusto D'Angelo, Patrizia Giunti, Enrique Baron Crespo, Padre Bernardo Francesco Maria Gianni. A seguire, in scena Inno alla Pace, un'ideazione di Sergio Risaliti, con musica di Andrea Portera e testi di Padre Bernardo, con il coro Animae Voces diretto dal M° Edoardo Materassi.

Alle 21.30 in scena 'La Sicilia dei Fratelli Florio - L'inizio', tratto dal best seller I Leoni di Sicilia di Stefania Auci, con la coreografia di Marga Nativo e le musiche originali di Francesco Giubasso.

Al termine della serata, l'Assessore Giovanni Bettarini consegna il XV Premio Mercurio Volante alla Fondazione Giorgio La Pira, come omaggio alla sua figura.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
10 Luglio 2026

No ai siti fraudolenti: Firenze aderisce al programma di GetYourGuide

Firenze è il primo Comune italiano ad aderire a un programma di protezione digitale Digital Risk Protection contro i siti fraudolenti sviluppato da GetYourGuide, la principale piattaforma mondiale per la scoperta e la [...]

Firenze
Attualità
10 Luglio 2026

Sollicciano: visita ispettiva di Alleanza per l'Articolo 27 d'intesa con il Garante regionale

Martedì 14 luglio, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Toscana, Giuseppe Fanfani, promuove e coordina una speciale visita ispettiva presso la Casa Circondariale di Sollicciano, [...]

Toscana
Cronaca
10 Luglio 2026

Toscana, in arrivo due settimane di caldo record: Firenze fino a 39 gradi

La Toscana si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo destinata a durare almeno due settimane. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, dopo un fine settimana caratterizzato da [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina