Florence Dance Festival nel segno della pace e di La Pira

Entra nel vivo il calendario della 37° edizione del Florence Dance Festival sotto la direzione artistica dei fondatori Marga Nativo e Keith Ferrone con una giornata speciale dedicata alla figura di Giorgio la Pira e a seguire la consegna del XV Premio Mercurio Volante e lo spettacolo La Sicilia dei Fratelli Florio.

L'inizio con la coreografia di Marga Nativo lunedì 13 luglio a partire dalle ore 19.30 presso il Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella

Una visione artistica che evolve e matura da quasi quarant'anni non poteva, in questo momento storico, non farsi portavoce di un messaggio di pace. I direttori artistici Keith Ferrone e Marga Nativo hanno deciso di intitolare la 37° edizione del Florence Dance Festival alla figura di Giorgio La Pira, in occasione del centenario del suo arrivo a Firenze con il titolo Proiezione di Luce, per esaltare il messaggio di pace che la danza, come linguaggio universale, può offrire.

La serata inizia alle 19.30 con una riflessione sul pensiero di Giorgio La Pira in collaborazione con la Fondazione Giorgio La Pira con interventi di Dario Nardella, Valdo Spini, Giovanni Bettarini, Augusto D'Angelo, Patrizia Giunti, Enrique Baron Crespo, Padre Bernardo Francesco Maria Gianni. A seguire, in scena Inno alla Pace, un'ideazione di Sergio Risaliti, con musica di Andrea Portera e testi di Padre Bernardo, con il coro Animae Voces diretto dal M° Edoardo Materassi.

Alle 21.30 in scena 'La Sicilia dei Fratelli Florio - L'inizio', tratto dal best seller I Leoni di Sicilia di Stefania Auci, con la coreografia di Marga Nativo e le musiche originali di Francesco Giubasso.

Al termine della serata, l'Assessore Giovanni Bettarini consegna il XV Premio Mercurio Volante alla Fondazione Giorgio La Pira, come omaggio alla sua figura.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa

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