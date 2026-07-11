Incendia un appartamento per pochi euro: 42enne arrestato a Bibbiena

I carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura. L'uomo è gravemente indiziato di aver appiccato volontariamente un incendio in un appartamento del centro di Bibbiena.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il rogo sarebbe stato innescato nella camera da letto matrimoniale mediante un mezzo di accensione. Le fiamme si sono poi propagate rapidamente, distruggendo quasi completamente l'abitazione, danneggiando anche l'appartamento sottostante e mettendo a rischio gli occupanti dello stabile e gli edifici vicini.

L'indagine ha permesso di accertare che il 42enne era ospite nell'appartamento, preso in affitto da un suo amico e dalla madre di quest'ultimo. di poche decine di euro. Al culmine della discussione, il padrone di casa si sarebbe allontanato per chiedere aiuto ai vicini, temendo per la propria incolumità.

Rimasto solo nell'abitazione, il 42enne avrebbe raccolto i propri effetti personali, costituiti da alcuni zaini e una valigia, e avrebbe lasciato l'edificio dopo aver appiccato l'incendio. Prima di andarsene avrebbe avvertito l'ospitante che la casa stava andando a fuoco, senza però allertare i soccorsi. Successivamente si sarebbe seduto su una panchina ad assistere allo sviluppo delle fiamme.

Sono stati i vicini di casa, accortisi dell'incendio, a chiamare i soccorsi. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ancora più gravi, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti che hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere i gravi indizi a carico dell'indagato.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Arezzo ha richiesto e ottenuto dal gip la misura della custodia cautelare in carcere. Il 42enne si trova ora detenuto nella casa circondariale di Arezzo.

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