Incendio in capannone di rifiuti a Vecchiano, colonna di fumo visibile a chilometri

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi all'interno della Spedi di Migliarino Pisano, nel comune di Vecchiano, azienda specializzata nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti.

Le fiamme hanno interessato un capannone dello stabilimento, dove erano presenti fusti contenenti rifiuti ancora in fase di identificazione. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Una colonna di fumo nero si è levata dall'impianto ed è risultata visibile anche a diversi chilometri di distanza. Lo stabilimento si trova nelle vicinanze del casello autostradale di Pisa Nord dell'A12, ma al momento non sono stati segnalati problemi alla circolazione.

La Spedi fa parte del gruppo lucchese Ageco Spa e opera dal 1982 nel settore della gestione dei rifiuti. L'impianto di Migliarino Pisano si estende su circa 42 mila metri quadrati di area autorizzata per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con oltre 14 mila metri quadrati coperti e una capacità di stoccaggio indicata dall'azienda di circa 10 mila tonnellate annue.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio e valutare eventuali conseguenze ambientali legate al rogo.

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