Incendio nella notte a Cascina: a fuoco una struttura in legno in via Carlo Cammeo

Cronaca Cascina
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Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa intorno alle 2.12. Le fiamme sono state domate, nessuna persona è rimasta ferita

Un incendio ha interessato una struttura in legno nella notte a Cascina, in provincia di Pisa. La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 2.12 in via Carlo Cammeo per domare il rogo.

All'arrivo dei soccorritori l'incendio era già stato circoscritto e i vigili del fuoco hanno provveduto a completare le operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area interessata.

Non si registrano persone ferite. Le cause dell'incendio sono al momento in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Cascina, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'origine delle fiamme.

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