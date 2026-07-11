Incidente a Palaia, auto finisce nel fossato: conducente estratto dai vigili del fuoco

Il sinistro in via Nuova nella mattinata. Il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire
Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Nuova, nel comune di Palaia, dove un'autovettura è finita fuori strada terminando la propria corsa in un fossato ai margine della carreggiata.
La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta dalle 7.34 per soccorrere il conducente del mezzo, che per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo dell'auto.
I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre il conducente dall'abitacolo e ad affidarlo alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto.
Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
Le cause del sinistro restano al momento in fase di accertamento.
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