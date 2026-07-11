Lavori di notte sulla Fi-Pi-Li: stop temporaneo al traffico agli svincoli Interporto

Lavori sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per consentire un intervento programmato di E-Distribuzione, è stata disposta la chiusura temporanea della carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli Interporto Est e Interporto Ovest.
Il provvedimento interesserà entrambe le direzioni di marcia nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, dalle ore 22 di sabato fino all'1 di domenica.
La chiusura si rende necessaria per permettere lo svolgimento delle operazioni sulla rete elettrica in condizioni di sicurezza. La Città Metropolitana di Firenze ha comunicato la modifica temporanea alla viabilità, invitando gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso.
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