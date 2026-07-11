Lega Toscana: "In arrivo 181 nuovi poliziotti in Toscana"

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"Prosegue il potenziamento degli organici delle Forze di polizia fortemente voluto dal Governo. Ad agosto arriveranno in Toscana 181 nuovi poliziotti, destinati a rafforzare questure e commissariati della Regione, migliorando il controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto alla criminalità".

Lo dichiarano il commissario regionale della Lega Toscana Andrea Crippa e i deputati della Lega Andrea Barabotti, Elisa Montemagni e Tiziana Nisini.

"Nel dettaglio, le assegnazioni riguarderanno: Arezzo 21, Firenze 17, Grosseto 6, Livorno 20, Lucca 23, Massa-Carrara 10, Pisa 29, Pistoia 16, Prato 16 e Siena 23".

"Si tratta di un ulteriore segnale concreto dell’attenzione che il Governo e la Lega continuano a riservare alla sicurezza dei cittadini. Il rafforzamento degli organici consentirà di incrementare la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio, garantendo un’azione ancora più efficace nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità e a tutela delle nostre comunità".

Fonte: Ufficio Stampa

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