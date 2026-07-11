Livelli essenziali di assistenza, Toscana terza per Agenas

Sanità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Il rapporto di Agenas, l’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali del Ministero della Salute

“È un risultato che conferma la validità di una sanità pubblica che in Toscana è fatta di investimenti forti da parte della Regione e di un capitale umano straordinariamente efficiente ed efficace”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta il rapporto di Agenas, l’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali del Ministero della Salute, che vede la Toscana al terzo posto tra le regioni italiane per l’erogazione dei Lea, i livelli essenziali di assistenza.

La Toscana si piazza dunque sul podio, con 280 punti, appena sotto l’Emilia Romagna, seconda a quota 282, e al Veneto, che con 288 punti è in cima alla classifica, la quale monitora le performance del 2024.

“Si tratta di un punteggio che ci rende orgogliosi del percorso fatto – aggiunge Giani – insieme agli uomini e alle donne del sistema sanitario regionale. Consapevoli del fatto che è necessario continuare a lavorare ogni giorno per affrontare le criticità e offrire ai cittadini toscani una sanità pubblica che sia sempre di alto livello e in grado di rispondere ai loro bisogni”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
9 Luglio 2026

Prevenzione a tavola: nasce in Toscana il patto tra medici e agricoltori per la salute dei cittadini

La prevenzione inizia a tavola. Dopo la “data zero” al San Giovanni di Dio a Firenze, i mercati contadini di Campagna Amica arrivano in sette ospedali toscani per lanciare il [...]

Toscana
Attualità
9 Luglio 2026
Mare_crema_solare_abbronzatura_abbronzare_raggi_uv_spiaggia

Estate: il sole fa bene, ma con le giuste precauzioni

«E il sole che ci fa bene, alla pelle, agli occhi, alle ossa, e non ci fa pensare»: il ritornello di una nota canzone dei Thegiornalisti richiama uno degli aspetti più conosciuti [...]

Toscana
Sanità
9 Luglio 2026

La Regione stanzia 3,3 milioni contro le aggressioni ai sanitari

La Regione Toscana continua ad investire sulla sicurezza del proprio personale sanitario e sociosanitario, più esposto rispetto ad altri comparti a violenze ed aggressioni. La giunta regionale ha stanziato tre [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina