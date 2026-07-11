Locale chiuso per 10 giorni a Firenze dopo i controlli della polizia

È scattata da ieri, 10 luglio, la sospensione per 10 giorni della licenza di un pubblico esercizio in via Forlanini, a Firenze. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli ai sensi dell'articolo 100 del T.U.L.P.S., dopo una serie di interventi e controlli effettuati dalle Volanti della Questura.

La misura, elaborata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze, è stata adottata sulla base degli elementi raccolti durante le verifiche, che avrebbero evidenziato una situazione ritenuta problematica per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli sono stati identificati diversi avventori, in prevalenza cittadini stranieri, risultati gravati da precedenti di polizia, in particolare per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Tra gli episodi segnalati dalla Questura, durante un controllo del 1° giugno un cliente è stato denunciato perché avrebbe violato il divieto di dimora nel comune di Firenze. In un successivo intervento nella notte del 26 giugno, gli agenti hanno identificato tre persone: una destinataria di una misura cautelare ancora in corso e due risultate irregolari sul territorio nazionale.

In un altro intervento all'interno del locale è stato inoltre rintracciato un soggetto destinatario di una misura di custodia cautelare per reati di rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La Polizia è intervenuta anche per una lite violenta tra una coppia di avventori stranieri.

Alla luce degli episodi riscontrati, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza ha ritenuto che il locale rappresentasse una situazione di rischio per la sicurezza collettiva, disponendo la sospensione temporanea dell'attività.

Il provvedimento, adottato in base all'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, resta comunque impugnabile nelle sedi competenti.

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