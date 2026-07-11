Caos alla mensa della Misericordia, giovane dà in escandescenze e poi va nudo alla stazione

Cronaca Empoli
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(foto gonews.it)

Negli ultimi mesi nella struttura di Empoli era stato aggredito un volontario e si era verificata una violenta lite

Mattinata di tensione, oggi a Empoli, dove intorno alle ore 10 un giovane ha dato in escandescenze all’interno della Mensa Emmaus, la struttura d’accoglienza gestita dalla Misericordia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è entrato nei locali della mensa e ha iniziato a creare confusione. La situazione è poi degenerata quando l’uomo si è completamente spogliato, uscendo dalla struttura completamente nudo per dirigersi verso la vicina stazione di Empoli.

Poco dopo il giovane è tornato sui suoi passi per recuperare alcuni effetti personali e sacchetti lasciati sul posto, per poi allontanarsi nuovamente, sempre senza abiti, verso la stazione ferroviaria.

La Mensa Emmaus è già stata teatro di precedenti episodi di violenza: lo scorso novembre un volontario di 84 anni era stato  picchiato e trasportato in ospedale, mentre ad aprile si era verificata una violenta lite.

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