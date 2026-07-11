Ordigno della Seconda guerra mondiale trovato in spiaggia all'Elba

Cronaca Isola d'Elba
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La granata è stata messa in sicurezza dagli specialisti dell'esercito

Un ordigno bellico è stato rinvenuto sulla spiaggia di Nisporto, nel comune di Rio, all'Isola d'Elba. Per la bonifica sono intervenuti gli artificieri dell'Esercito, che hanno rimosso e neutralizzato l'ordigno in sicurezza.

L'operazione, disposta dal Comando Forze Operative Nord di Padova e coordinata dalla Prefettura di Livorno, è stata eseguita dagli specialisti del 2° Reggimento Genio Pontieri.

L'ordigno era una granata d'artiglieria italiana da 75 millimetri, risalente alla Seconda guerra mondiale, contenente circa 370 grammi di tritolo ad alto potenziale. Era stata individuata su un tratto di spiaggia particolarmente frequentato da turisti.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse rapidamente e senza criticità.

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