Piazza Matteotti, passeggiata con i cittadini. Il sindaco: "Nessun albero sarà abbattuto"

Una passeggiata partecipata, una mattina dedicata al racconto del progetto della nuova piazza Matteotti assieme all'amministrazione comunale e ai progettisti che hanno curato il prospetto futuro. Questa mattina si è tenuto l'incontro con la cittadinanza e componenti del Consiglio comunale di maggioranza e di opposizione. A rispondere erano infatti presenti il sindaco Alessio Mantellassi, l'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni, la dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Roberta Scardigli e i progettisti dello studio Fantappiè Pagnano Associati.

"Sono soddisfatto dell'incontro - ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi - perché ci ha permesso di raccontare in loco il progetto. Questo era il secondo incontro dopo quello agli Agostiniani di giugno. Sulla questione degli alberi, ribadiamo che non ne toglieremo nessuno, anzi il saldo sarà positivo al termine del progetto. La polemica che è nata sulla relazione dell'agronomo riguarda un documento necessario per il progetto in quanto richiesto dalla Soprintendenza. Le prescrizioni dell'agronomo su alcuni alberi riguardano però esclusivamente il posizionamento di questi 7 esemplari che non è conforme alla futura planimetria della piazza. La volontà di questa amministrazione comunale è quella di non toccare questi alberi. Il progetto asseconderà il mantenimento di queste piante".

IL PROGETTO IN BREVE - Vista dall'alto, l'assetto di piazza Matteotti mantiene e aumenta il verde pubblico che la contraddistingue, con l'anello interno e un'area centrale più definita. Saranno mantenuti soltanto i quattro ingressi principali, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, mentre gli accessi diagonali verranno assorbiti nelle aree verdi.

La planimetria mostra la regolarizzazione dell’anello esterno con l’eliminazione delle nicchie dove oggi trovano spazio le panchine nell'anello, un aumento delle aree a verde (da 7.900 mq a 10.700 mq, oltre il 35% in più), percorsi ordinati e sicuri, l'eliminazione dei cordoli di divisione tra le aiuole e un unico piano di calpestio. Le aiuole esistenti, oggi frammentate e rialzate, verranno eliminate per realizzare quattro grandi superfici verdi poste alla stessa quota dei nuovi percorsi pedonali.

Al centro della piazza giochi d'acqua da attivare nel periodo estivo, uno chalet da dedicare a bar/caffetteria per un presidio fisso con bagni pubblici (attualmente presenti non funzionanti), ai lati delle aree gioco da 200 mq, nell'angolo sud-est un fontanello di acqua potabile i cui lavori sono già in corso.

Nell'anello principale verranno sostituite le panchine, i corpi illuminanti saranno mantenuti e integrati con 45 nuovi lampioni per arrivare a 100 punti luce. La sicurezza sarà garantita con il passaggio da 9 a 19 telecamere presenti sull'area.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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