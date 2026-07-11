Potenziamento dei collegamenti Val di Bisenzio-Mugello, contributo straordinario della Regione

La Regione Toscana sosterrà la Città Metropolitana di Firenze con un contributo straordinario fino a 150.000 euro finalizzato alla realizzazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) relative alla viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello.

Il Consiglio regionale ha dato il via libera al finanziamento, approvando la seconda variazione di bilancio dell’anno proposta dalla Giunta. Adesso sarà necessario procedere alla stipula di un accordo tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

“La scelta da parte della Regione di finanziare il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per una nuova viabilità di collegamento strategica fra la Val di Bisenzio e il Mugello – ha spiegato il presidente Giani - nasce dalla volontà di intervenire per potenziare e rendere più sicuri i collegamenti tra questi territori. Questo stanziamento, inserito nella seconda variazione di bilancio proposta dalla nostra Giunta, dimostra l'attenzione della Regione Toscana verso le aree interne: pensare collegamenti migliori per la Val di Bisenzio e il Mugello significa non solo migliorare la vita quotidiana di migliaia di pendolari e cittadini ed aumentare la sicurezza stradale, ma anche dare impulso all'economia locale e ad un turismo più diffuso e sostenibile”

Fonte: Regione Toscana

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