Precipita con il parapendio, morto un 53enne residente nel Fiorentino

Cronaca Firenze
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Tragedia nel pomeriggio di oggi a Molino di Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita in un incidente con il parapendio.

La vittima, residente nel Fiorentino e originaria di Bolzano, è precipitata al suolo per cause ancora in corso di accertamento, morendo sul colpo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto e della stazione di Cison di Valmarino, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

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