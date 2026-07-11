Precipita con il parapendio, morto un 53enne residente nel Fiorentino

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Molino di Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita in un incidente con il parapendio.
La vittima, residente nel Fiorentino e originaria di Bolzano, è precipitata al suolo per cause ancora in corso di accertamento, morendo sul colpo.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto e della stazione di Cison di Valmarino, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
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