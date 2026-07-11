Strage di Sant'Anna di Stazzema, Giuseppe Conte oratore ufficiale

Sarà l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, l'oratore ufficiale della cerimonia nazionale in occasione dell'82° anniversario della Strage di Sant'Anna di Stazzema, in programma il prossimo 12 agosto. La conferma della sua partecipazione è giunta questa mattina nel corso di una telefonata al Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, durante la quale il Presidente Conte ha comunicato di aver accolto l'invito dell'Amministrazione comunale a prendere parte alle celebrazioni e a pronunciare l'orazione ufficiale.

La presenza dell'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte assume un particolare significato in una ricorrenza che, anno dopo anno, richiama rappresentanti delle istituzioni, associazioni, cittadini e giovani provenienti da tutta Italia per rendere omaggio alle oltre 500 vittime dell'eccidio perpetrato dalle truppe naziste il 12 agosto 1944, una delle più gravi stragi di civili compiute durante la Seconda guerra mondiale nel nostro Paese.

Il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha espresso il proprio ringraziamento all'ex Presidente del Consiglio per la disponibilità manifestata.

Dichiarazione del Sindaco Maurizio Verona

"Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente Giuseppe Conte per aver accolto il nostro invito con grande disponibilità e sensibilità istituzionale. Sant'Anna di Stazzema non è soltanto il luogo della memoria di una tragedia immane che ha colpito la nostra comunità, ma è un simbolo universale dell'impegno contro ogni forma di violenza, di guerra e di sopraffazione. Sant’Anna è il luogo che rappresenta i valori fondativi della nostra Costituzione ed è la casa di chi crede in quei valori. La sua presenza rappresenta un segnale importante di vicinanza alle famiglie delle vittime, alla nostra comunità e a tutti coloro che, ogni anno, si ritrovano a Sant'Anna per riaffermare i valori della democrazia, della pace, della libertà e dell'antifascismo. In un tempo segnato da nuovi conflitti e da tensioni internazionali, custodire la memoria significa assumersi una responsabilità nei confronti del presente e del futuro".

Fonte: Comune di Stazzema - Ufficio Stampa

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