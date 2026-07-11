Temporanea sospensione servizio fontanello nel comune di Montelupo Fiorentino

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Acque informa che, a causa di un guasto che ha reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria, oggi sabato 11 luglio è stato necessario sospendere temporaneamente il servizio del fontanello di acqua ad alta qualità situato in piazza Don Morara a Fibbiana, nel comune di Montelupo.

Per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di manutenzione e sanificazione, indispensabili a garantire la sicurezza e la qualità dell’acqua erogata, l’impianto resterà fuori servizio fino a martedì 14 luglio, data prevista per il ripristino della normale funzionalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

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