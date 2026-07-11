Ugo Dighero interpreta Lo Santo jullare Francesco di Dario Fo

Uno spettacolo di estate, il ricco cartellone ricco di eventi promosso dal Comune di Empoli, presenta mercoledì 15 luglio alle 21.30 Lu Santo jullare Francesco con Ugo Dighero, testo di Dario Fo, adattamento e regia di Giorgio Gallione, una coproduzione Teatro Stabile di Genova, CMC/ Nidodiragno. Lo spettacolo, nell’ambito della rassegna “Il paese dei raccontatori”, è a cura di Giallo Mare Minimal Teatro, che da sempre collabora con l’amministrazione nell’organizzazione di manifestazioni culturali, e si terrà nella bellissima location del Torrione di Santa Brigida.

Lo spettacolo è una fabulazione sulla vita del santo di Assisi che riprende gli stili e le forme del narrare del mitico Mistero Buffo nel teatralissimo linguaggio del grammelot. Lavorando su leggende popolari, testi canonici del Trecento e documenti emersi negli ultimi decenni, il Premio Nobel costruisce una narrazione potente, giocosa e certamente non agiografica del “Giullare di Dio”, come San Francesco amava definirsi.

Il racconto di Fo è – allo stesso tempo – spiritualità e mito, favola e satira, e disegna un Francesco uomo che si spoglia di ogni ricchezza per avvicinarsi ai diseredati, per predicare a uomini, lupi o uccelli un messaggio di fraternità e pace, per comporre e mettere in musica il suo Cantico delle Creature.

Il secondo evento in cartellone della rassegna “Il paese dei raccontatori” è per mercoledì 22 luglio alle 21.30 con Stefano Fresi che omaggia Fabrizio de Andrè con Dell’amore, della guerra e degli ultimi, un recital musicale e teatrale che intreccia canzoni immortali, pensieri tratti dai diari di Faber e monologhi originali.

Il concerto-spettacolo vede in scena tre musicisti che si alternano tra parole e note, utilizzando un pianoforte, sassofoni e chitarre: Fresi è voce narrante, canto e tastiere/chitarra, Cristiana Polegri voce, sassofono, armonica e recitazione ed Stefano Profazi alla chitarra.

Per gli spettacoli di Ugo Dighero e Stefano Fresi al Torrione di Santa Brigida la prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite, costo dei biglietti: € 15,00 / € 12.00 (ridotto soci Coop).

-per lo spettacolo di mercoledì 15 luglio con Ugo Dighero

https://www.eventbrite.it/e/lo-santo-jullare-francesco-tickets-1991196860411?aff=oddtdtcreator

-per lo spettacolo di mercoledì 22 luglio con Stefano Fresi

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dellamore-della-guerra-e-degli-ultimi-1991201183341?aff=oddtdtcreator

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Il cartellone completo di Uno spettacolo d’estate si può consultare su visitempoli.it

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro