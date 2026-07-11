Volontario della Croce Rossa aggredito a Piombino

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Piombino esprime preoccupazione per l’aggressione subita da un proprio volontario durante un intervento di emergenza svolto nella serata di giovedì 9 luglio nel territorio comunale.

L’equipaggio dell’ambulanza era intervenuto per prestare assistenza a una persona in difficoltà quando si è verificata una situazione di forte tensione con una persona presente sul posto, che ha coinvolto direttamente il soccorritore. A seguito dell’episodio è stato richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Il volontario si è successivamente sottoposto ad accertamenti sanitari, che hanno evidenziato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Sono state inoltre avviate le procedure previste dalla normativa vigente a tutela dell’operatore coinvolto.

La Croce Rossa Italiana rinnova la propria vicinanza al volontario e richiama l’attenzione sul crescente fenomeno delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari e del soccorso.

"Chi presta assistenza in emergenza - si legge - svolge un servizio essenziale per la collettività e deve poter operare in condizioni di sicurezza e rispetto. Ogni episodio di violenza nei confronti di soccorritori, operatori sanitari e volontari rappresenta un fatto grave che colpisce non solo le persone coinvolte, ma l’intero sistema di assistenza alla popolazione".

Fonte: Ufficio Stampa

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