Auto in fiamme sull'A11, chiuso il tratto verso Firenze

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti poco dopo le 21 sull'autostrada A11 Firenze-Mare, in direzione Firenze, poco prima dell'uscita di Lucca Ovest, per l'incendio di un'autovettura.

Sul posto sono intervenute una squadra del distaccamento di Viareggio e una della sede centrale del comando di Lucca, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Non si registrano persone coinvolte.

Durante le operazioni di spegnimento l'autostrada è stata temporaneamente chiusa in direzione Firenze. Successivamente la circolazione è stata riaperta su una sola corsia, in attesa della rimozione del veicolo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade. L'intervento si è concluso senza ulteriori criticità.