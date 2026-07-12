Autostrade, chiusure notturne su A11 e A1

Proseguono gli interventi di manutenzione sulla rete autostradale toscana. Tra mercoledì 15 e venerdì 17 luglio sono previste chiusure notturne sulla A11 Firenze-Pisa Nord e sulla A1 Milano-Napoli, con modifiche alla viabilità in corrispondenza delle stazioni di Lucca Est e Firenze Impruneta.

Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Lucca Est per i veicoli provenienti da Pisa, per consentire le ispezioni a un cavalcavia. In alternativa, gli automobilisti potranno uscire alla stazione di Lucca Ovest, sulla A12 Lucca-Viareggio.

Sulla A1 Milano-Napoli, invece, sono previste due chiusure della stazione di Firenze Impruneta. La prima scatterà dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio, quando sarà chiuso l'ingresso verso Roma e l'uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. In alternativa, chi è diretto verso Roma potrà entrare a Firenze Sud, mentre chi arriva da Bologna dovrà uscire a Firenze Scandicci.

La seconda chiusura è in programma dalle 22 di giovedì 16 luglio alle 6 di venerdì 17 luglio e interesserà l'uscita di Firenze Impruneta per i veicoli provenienti sia da Roma sia da Bologna, a causa di lavori di manutenzione della stazione. Anche in questo caso le uscite alternative saranno Firenze Sud per chi arriva da Roma e Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna.