Autovelox, Firenze capitale italiana delle multe

È Firenze la città italiana che ha incassato di più dalle multe elevate tramite autovelox negli ultimi cinque anni. Lo rileva un'elaborazione del Codacons, diffusa nel giorno dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'omologazione degli apparecchi.

Tra il 2021 e il 2025 le sanzioni rilevate dagli autovelox hanno portato nelle casse del Comune di Firenze 86,1 milioni di euro, il dato più alto tra le 21 principali città italiane prese in esame. Il capoluogo toscano precede con ampio margine Milano, ferma a 52,1 milioni di euro, mentre sul podio salgono anche Genova, con circa 30 milioni, e Bologna con 29,9 milioni. Roma si colloca invece al quinto posto con 25,4 milioni di euro.

Firenze è in testa anche nella graduatoria che rapporta gli incassi al numero dei residenti. Secondo il Codacons, nel quinquennio ogni cittadino fiorentino ha versato in media 235,5 euro in sanzioni rilevate dagli autovelox, il valore più elevato a livello nazionale. Alle sue spalle si colloca Potenza con 224 euro pro capite, mentre in fondo alla classifica figurano Napoli, con appena 0,06 euro per residente, e Aosta con 0,13 euro.

L'associazione evidenzia inoltre come gli incassi derivanti dagli autovelox siano aumentati del 20,6% tra il 2021 e il 2025 nelle principali città italiane, con il picco registrato nel 2022. Firenze fa segnare anche l'incremento più marcato: rispetto al 2021, le entrate del 2025 risultano superiori del 407%, un dato che vale al capoluogo toscano il primato di quella che il Codacons definisce la "capitale italiana degli autovelox".

Nel complesso, le 21 maggiori città italiane hanno incassato 306,5 milioni di euro grazie agli autovelox nel periodo 2021-2025, trasformando, secondo il Codacons, le sanzioni per eccesso di velocità in una voce di entrata sempre più rilevante per i bilanci comunali.

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