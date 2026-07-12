Carcere di Massa sovraffollato: Nardini chiede il Garante dei detenuti

Dopo la visita alla Casa di reclusione di Massa avvenuta alcune settimane fa insieme alla presidente e ad una volontaria dell'associazione Altro Diritto Pisa, l'assessora alle politiche regionali per le questioni carcerarie Alessandra Nardini ha scritto al sindaco Francesco Persiani per sollecitare l'istituzione del Garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Un passaggio opportuno, spiega Nardini nella lettera, alla luce delle "significative criticità in termini di sovraffollamento" che interessano anche l'istituto massese. “Secondo i dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 30 giugno, a fronte di una capienza regolamentare di 177 posti sono attualmente presenti 303 detenuti, che rendono Massa il quinto istituto penitenziario toscano per numero di presenze effettive, dopo Sollicciano, Prato, Porto Azzurro e San Gimignano”.

Un sovraffollamento “critico”, sottolinea l'assessora, che ha portato alla riconversione di alcune camere detentive in celle triple, e questo non garantisce il minimo di 3 metri quadri a persona: la soglia al di sotto della quale, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, si configura una forte presunzione di violazione dell'articolo 3 della Cedu, che vieta la tortura e i trattamenti disumani e degradanti.

"Da anni Regioni ed enti locali - evidenzia nella missiva l’assessora - nominano Garanti dei detenuti, in ragione delle rilevanti competenze anagrafiche e sociali che questi enti hanno sul territorio, e del ruolo che possono svolgere come enti esponenziali della società civile e delle istituzioni locali rispetto alle condizioni di vita delle persone recluse".

“Una figura di garanzia – aggiunge Nardini – prevista dall'ordinamento sin dal 2003 e ormai consolidata in gran parte del Paese”. La legge nazionale (l. 354/1975, artt. 18, 35 e 67) riconosce ai Garanti territoriali la facoltà di accedere agli istituti penitenziari, di avere colloqui con le persone detenute e di ricevere reclami da parte loro. Sono attualmente cento i Garanti nominati dagli enti territoriali in Italia, di cui otto da Province e Aree metropolitane. Tra questi numerosi sono attivi in Toscana.

Nella lettera l'assessora richiama il Protocollo d'intesa siglato tra l'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e Anci, che ha portato alla redazione di apposite Linee guida per l'omogeneità dei criteri di nomina e dei metodi di lavoro dei/delle Garanti comunali. Un documento che, oltre a sollecitare le amministrazioni a istituire la figura del Garante, offre indicazioni operative per individuare i criteri di nomina più adeguati, garantendo un presidio di tutela dei diritti uniforme sull'intero territorio nazionale.

"Se l'amministrazione comunale deciderà di istituire questa figura, come sentitamente auspico – conclude Nardini – potremo collaborare efficacemente e nell'esclusivo interesse delle persone detenute, delle comunità penitenziarie e dei bacini territoriali di riferimento, in un'ottica di piena sinergia istituzionale tra Regione e Comune".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

Notizie correlate